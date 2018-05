URK

Urk maakt zich op voor de Urkerdag zaterdag voor Pinksteren. Op deze dag wordt de Urker klederdracht massaal uit de kast gehaald en zijn er tal van activiteiten in het vissersdorp. Op de foto past Mina van Sijtje een hulletje. Het zijn met name voor de dames drukke dagen om de dracht zaterdag in alle glorie te tonen.