Jelle Wiersma op 'en nij damkampioen

ONS ook in tweede derby met lege handen

HARKEMA - Voor de tweede keer dit seizoen moest ONS Sneek zijn meerdere erkennen in Harkemase Boys. De in de eerste helft op achterstand geraakte equipe uit Sneek dacht vanmiddag dankzij een verzilverde strafschop van Yumé Ramos in blessuretijd een punt mee te nemen, maar kreeg in de 96ste minuut alsnog het deksel op de neus: 2-1.