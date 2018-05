Damian Boessenkool boekt zege

Na spannende gevechten met Nick Roelfsema kwam Boessenkool in beide races als eerste onder de finishvlag door en wist daarmee de dagzege op zijn naam te schrijven.

Boessenkool is blij met zijn overwinning. ‘Het ging goed vandaag. Waar ik in de kwalificaties de baan volledig benutte heb ik in de races op de punten waar ik Nick verwachtte de deur goed dicht weten te houden. Het ging precies zoals ik had gepland.’ Roelfsema werd tweede en daarmee eerster Rookie. De volgende wedstrijd is op pinkstermaandag 21 mei in Staphorst op circuit ‘de Tippe’.