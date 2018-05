Fietsclinics voor senioren in de gemeente Zuidhorn

Samen met ZorgSaam Oldehove, de MBvO clubs, de buurthuiskamer Aduard en de Stichting Welzijn gemeente Zuidhorn worden in de gemeente Zuidhorn diverse fietsclinics georganiseerd.

Op maandagmiddag 28 mei is er vanaf kwart voor twee tot vier uur ‘s middags en clinic bij sporthal de Kooi in Oldehove. Woensdagochtend 30 mei vanaf kwart over negen tot twaalf ‘s ochtends kunnen belangstellenden meedoen in Aduard bij MFC De Meeden en vrijdagochtend 1 juni, zelfde tijden, bij sporthal de Bokkediek in Grijpskerk.

Deelname is gratis en de fietsclinic is voor 70 - plussers, maar ook 60 – plussers zijn van harte welkom. De clinic is gericht op zowel stadsfietsen als e-bikes. Het is de bedoeling dat u uw eigen fiets meeneemt.

Aanmelden voor Oldehove kan bij Harry Rook, 06 – 22607318 of via www.groenlichtgroningen.nl/oldehove. Voor deelnemen in Aduard: Loes Lestestuiver, 06 – 25475198 of via www.groenlichtgroningen.nl/aduard en voor deelnemen in Grijpskerk: Joke Giethoorn, 06 – 82804461, j.giethoorn@swgz.nl of mailen met Astrid Witte, astrid@witteborgsport.nl of via www.groenlichtgroningen.nl/grijpskerk.