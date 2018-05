Geen paniek, Apotheek Hommesplein blijft open

"Je wilt niet weten hoeveel telefoontjes wij hebben gehad de afgelopen twee dagen", zegt Annelies Blokzijl van Apotheek Hommesplein. "Mensen vragen ons of het echt klopt dat we per 30 juni sluiten. Dit is dus niet het geval, wij blijven gewoon open, dus ook na 30 juni."

Apotheek Hommesplein in Winschoten stopt per 30 juni wel als dienstapotheek. "Dit was ook de kop van het artikel in het Streekblad", zegt Blokzijl. "Probleem is echter dat veel mensen slecht lezen of alleen de kop lezen. "De reactie is dan: Wat? stoppen, paniek, meteen bellen."

Voor alle duidelijkheid: Vanaf 30 juni is Apotheek Hommesplein uitsluitend geopend op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

Wie een recept krijgt uit het OZG of een medicatielijst bij ontslag uit het OZG, heeft de keuzevrijheid om tijdens openingstijden naar zijn of haar eigen apotheek te gaan. Op zaterdagmiddag kan men aan het Hommesplein terecht. Daar wordt dan het normale dagtarief gehanteerd. De gegevens als patiënt van Oldambtplein of Reiderland zijn in apotheek Hommesplein volledig toegankelijk.

Men mag ook gebruik maken van de apotheek in het OZG in Scheemda. Deze is onderdeel van het ziekenhuis. Apotheek Hommesplein zorgt voor een zo goed mogelijke medicatieoverdracht en er wordt nauw samengewerkt.