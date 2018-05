De boog kan niet altijd gespannen zijn

Stel dat het mantelzorgen zoveel vergt dat er geen tijd meer is voor eigen

activiteiten, dan ligt de mantelzorgval met de overbelasting op de loer. Wanneer dat zo is, dan is het heel verstandig om kritisch te kijken naar zijn mantelzorgsituatie.

"Dit is voor iedere mantelzorger lastig. Je wilt als mantelzorger er immers zijn voor degene die je helpt. Je hebt een nauwe band met elkaar. Je voelt je verantwoordelijk voor het wel en wee van degene die jouw hulp nodig heeft. Maar hoe houd je de mantelzorg vol als deze al erg zwaar is en of steeds zwaarder wordt. Door jezelf steeds meer weg te cijferen bestaat je leven alleen nog maar uit zorgen voor. Wanneer je deze situatie als mantelzorger niet doorbreekt, kan een burn-out ontstaan", zegt Platform Hattinga Verschure.

"Maar hoe voorkom je dit? Is mantelzorg slim te combineren met andere verplichtingen of met eigen bezigheden? Dorothée Gassen van Mezzo vertelt ons vanuit eigen ervaringen hierover en is onze gast op de bijeenkomsten. Dorothée vertelt over haar eigen ervaringen als mantelzorger met de steeds zwaarder wordende mantelzorg voor haar man. Hoe heeft Dorothée dit voor elkaar gekregen dat zij deze zorg heeft kunnen geven zonder er zelf aan onderdoor te gaan.

Benieuwd naar het verhaal van Dorothée? Kom dan naar één van de regio-avonden, op 6 juni in Winschoten of op 13 september in Appingedam. Aanmelden via: www.mantelzorgbijeenkomst.nl