Kunstenaars aan de slag met Nietapster potklei

Nietap is in de band van klei. Op 1 mei is samen met Vereniging Natuurschoon potklei gewonnen op het veld met de duiventil tegenover de Meester Posthuma-bank (nabij de parkeerplaats aan de Vagevuurselaan).

Er is een monster van deze klei naar het laboratorium gestuurd, voor onderzoek naar de kwaliteit en samenstelling van het materiaal. De bedoeling is om de klei van deze locatie te gebruiken voor het maken van de keramische objecten voor het kunstwerk. Natuurschoon heeft het voornemen om op deze plek een kleine poel in het veld uit te graven, waardoor een bijzondere ecologische biotoop ontstaat. Daarbij komt voor ons project perfecte potklei vrij.

Bij de onderzoeksopgraving op 1 mei is alvast een kubieke klei gewonnen om de komende weken te gebruiken voor de vormsessies en het bakken van elementen in de veldoven in de eerste week van juli. De klei is naar het allemansveld Oostindie-De Hoven op de grens met Leek gebracht, en ligt daar nu in een bak, klaar voor het eerste gebruik.

Zaterdag 19 mei zal er op het allemansveld een sessie plaatsvinden waarbij de ruwe klei wordt geprepareerd en er kleibroden kunnen worden verstrekt aan belangstellenden. In de laatste week van mei en begin juni vinden hier het vervolg van de vormsessie plaats.