Leerkracht in hoger beroep veroordeeld voor ontucht

Een 39-jarige oud-leerkracht van het Zernike College in Haren is in hoger beroep voor ontucht met een leerlinge opnieuw een celstraf opgelegd. De hogere rechters veroordeelden de man tot achttien maanden cel. Hiervan zijn tien maanden voorwaardelijk, meldt het Dagblad van het Noorden.

Hij kreeg in 2015 een relatie met een 13-jarige leerlinge die verliefd op hem was geworden. De hogere rechters waren milder in hun bestraffing. Zij hielden er rekening mee dat het inmiddels zestienjarig meisje de relatie met de man voortzet en ze zegt dat zij hiervoor bewust kiest. Het Hof kan er echter niet omheen dat seks met een minderjarige strafbaar is en hierop langere celstraffen staan