Replica houten grafzerk op kerkhof in Zuidbroek

Dit gebeurt op initiatief van Stichting Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde. Dit omdat nog maar een paar van de vele houten stèles die op het kerkhof in Zuidbroek gestaan hebben in goede staat zijn.

Veel van de stèles zijn verdwenen of nog slechts rudimentair aanwezig. Teksten van deze stèles zijn meestal niet meer te lezen.

Stèle H. Watermulder

Zaterdag 2 juni wordt een replica van een stèle van H. Watermulder, overleden in 1919, onthuld. De oorspronkelijke stèle was in heel slechte staat. De tekst was echter nog redelijk goed te lezen. Het grafgedichtje wekt ontroering vanwege zijn eenvoud, onvaste handschrift en enkele taalfouten.

‘Wij beschouwen deze stèle als cultureel erfgoed en vonden het gepast het grafteken een tweede leven te geven in de vorm van een replica’, laat Stichting Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde weten in een persbericht. Zij stalt de oorspronkelijke stèle in een vitrine in de kerk.

Onthulling

De replica wordt om 10.00 uur onthuld door Janneke Blaauw, weduwe van oud-secretaris Herman Blaauw. Voorzitter Everhard ten Wolde van Stichting Behoud Karakteristieke Dorpsgezichten Menterwolde houdt bij deze gelegenheid een voordracht, getiteld: ‘Het Houten Grafmonument, kwetsbaar teken uit het verleden’.