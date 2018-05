Koninklijke DC-3 Dakota bezoekt Groningen

De Koninklijke DC-3 Dakota ‘Prinses Amalia’ vertrekt op 23 en 24 juni vanaf Groningen Airport Eelde voor rondvluchten van 30 of 60 minuten over Groningen en omgeving, de Friese Meren, Waddeneilanden en Drenthe.

Voor vertrek lopen de passagiers rond het vliegtuig en vertelt de piloot het levensverhaal van de 'Prinses Amalia'. Onze Koninklijke PBA heeft een belangrijke rol gespeeld bij de bevrijding van Nederland tijdens WOII. Daarna werd deze DC-3 het eerste officiële regeringsvliegtuig van Nederland. Verder hoor je onder andere hoe hoogteroeren werken en hoeveel paardenkrachten de zuigermotoren leveren. Vragen staat vrij tijdens deze Dakota Experience.

Meer informatie: https://www.dutchdakota.nl/nl/boek-een-vlucht/plan-en-boek/

Van 1947 tot 1960 deed de PH-PBA dienst als vliegtuig voor het vervoer van de Koninklijke familie en ministers. De afgelopen jaren droeg dit voormalige regeringsvliegtuig een historische KLM-livery. Toen KLM zich in 2016 terugtrok als geldschieter hebben we tijdelijk gekozen voor het vervangen van de KLM-titels door DDA-opschriften. Nu was het tijd om de Douglas DC-3 Dakota PH-PBA 'Prinses Amalia' een geheel nieuw kleurenschema te geven. Onze buurman in Lelystad, Quality Aircraft Painting Services (QAPS), heeft onze 'Prinses de kleuren zoals ze die in de jaren '50 als regeringstoestel had teruggegeven. Foto: Paul van den Berg.