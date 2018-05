Zet Groningen op de kaart tijdens de Buitenspeeldag!

Op woensdag 13 juni staat de 11e Buitenspeeldag voor de deur. In het hele land hebben al meer dan 605 scholen, bedrijven, buurtverenigingen, ouders, gemeenten en kinderen een activiteit aangemeld. Ook in de Groningen wordt op 13 juni volop buiten gespeeld! In de provincie zijn al 18 activiteiten. Maar dat moeten er nog veel meer worden! Help mee deze 11e editie tot een nog groter succes te maken. Meld je speelactiviteit aan op www.buitenspeeldag.nl.

Buitenspeeldag in Groningen

In Groningen worden al 18 activiteiten georganiseerd. In Nieuwe Pekela wordt er gedanst, kan je meedoen aan een miniplaybackshow of één van de andere leuke spelletjes spelen. Daarnaast is in Veendam een spellenmarathon met allerlei spellen zoals doelschieten, snoepketting maken, springen op een springkussens en schminken. Dat zijn maar twee van de vele leuke activiteiten die georganiseerd worden in Groningen.

Al veel activiteiten zijn aangemeld maar dat moeten er nog veel meer worden. Want buitenspelen is vandaag de dag nog steeds niet vanzelfsprekend. Van de 1,2 miljoen kinderen op de basisschool zijn er meer dan 1 miljoen kinderen die niet meer dagelijks buitenspelen. Ondanks dat zij aangeven zich vrolijk en blij te voelen nadat zij een tijdje buiten hebben gespeeld (75%). Daarnaast geven kinderen aan dat zij buitenspelen één van de leukste vrijetijdsbestedingen vinden, maar toch vaker binnen dan buiten spelen. Genoeg reden om daar wat aan te doen! Organiseer daarom een Buitenspeeldag!

Organiseer een Buitenspeeldag!

Zet je straat af en organiseer samen met kinderen een knikkertoernooi, tover de straat om tot een hindernisbaan, bouw hutten of ga stoepranden. Van grote tot kleine spelletjes en van knutselen tot hinkelen. Op de Buitenspeeldag is alles mogelijk! Iedereen die kinderen een waanzinnige dag boordevol plezier wil bezorgen kan meedoen. Meld nu je Buitenspeeldag aan en ontvang een gratis ‘Stop nooit met spelen' spandoek! Aanmelden kan tot 13 juni via www.buitenspeeldag.nl

Jantje Beton en Nickelodeon

Juist in deze tijd is spelen nog steeds van groot belang. Spelen is niet alleen het belangrijkste onderdeel van een gezond leven, het is ook nog eens het leukste. Daarom zegt Jantje Beton… STOP NOOIT MET SPELEN! Jantje Beton zet zich al 50 jaar in voor spelen door het creëren van speelplekken en het organiseren van speelactiviteiten. Ook kindertelevisiezender Nickelodeon vindt het belangrijk dat kinderen buitenspelen en gaat elk jaar op zwart tijdens de Buitenspeeldag. Daarom zetten wij ons ook dit jaar weer samen in om heel Nederland buiten te laten spelen op de Buitenspeeldag.