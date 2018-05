Nieuwe telefoonlijn Hear my Voice biedt luisterend oor bij huiselijk geweld

Via het gratis telefoonnummer 0800 – 3200032 of 0800 – MYVOICE kunnen zij hun verhaal delen. De telefoonlijn Hear my Voice is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Het begint met een luisterend oor

Voor veel slachtoffers van huiselijk geweld is het vragen om hulp een te grote stap. Zij durven niet met familie of vrienden te praten omdat zij zich schamen of bang zijn voor de gevolgen als zij de stilte doorbreken. Hierdoor krijgen slachtoffers niet de hulp die zij nodig hebben, waardoor het geweld soms jarenlang doorgaat en escaleert. De telefoonlijn Hear my Voice verlaagt met een luisterend oor de drempel om de eerste stap te zetten. Bij Hear my Voice neemt een lotgenoot de telefoon op; iemand die zelf slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Slachtoffers kunnen hun verhaal anoniem vertellen aan iemand die hen begrijpt, luistert en niet oordeelt. Dit is een eerste mijlpaal op weg naar een leven zonder geweld. De lotgenoten zijn geen hulpverleners en verwijzen - alleen als het slachtoffer dit zelf wil - door naar de instanties voor hulp en advies.

Aanvulling op regulier aanbod

Hear my Voice richt zich op de groep slachtoffers van huiselijk geweld die moeilijk bereikbaar is, lang wacht met hulp zoeken en de stap naar officiële instanties nog te groot vindt. Hear my Voice verlaagt de drempel om contact op te nemen en is ondersteunend en aanvullend op het reguliere aanbod van de ketenpartners, zoals de politie, Veilig Thuis, wijkteams en Jeugdzorg.

Over Hear my Voice

Hear my Voice is een initiatief van De Combine, een samenwerkingsverband van vier opvangorganisaties bij huiselijk geweld: Arosa Rotterdam, Perspektief Delft, Blijf Groep Amsterdam en Moviera Utrecht.