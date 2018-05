Met WaddenExpress uit 1969 van Stad naar Wad

Deze authentieke Volkswagen T2 bus uit 1969 biedt inwoners en toeristen de mogelijkheid om op bijzondere wijze het Wad te verkennen. Zo kun je ‘zwerven’ over de drooggevallen zeebodem bij Noordpolderzijl, de Engelsmanplaat verkennen vanaf Lauwersoog, leren fotograferen bij zonsondergang vanaf de Waddendijk of een yoga les volgen met uitzicht op het Wad. Tot eind september worden er ruim twintig tours aangeboden. De tours zijn inclusief vervoer van stad naar Wad, professionele begeleiding, drinken en versnaperingen.

De tours vinden zowel door de week als in de weekenden plaats. Startpunt is bij de VVV Groningen op de Grote Markt. Afhankelijk van de gekozen tour is de duur tussen de 4,5 tot 8 uren. Meer op www.tourdewadden.nl. De tours worden georganiseerd door online reisbureau Tour de Wadden uit Groningen in samenwerking met Stichting Wadloopcentrum Pieterburen.