Ook Hogeland College heeft discutabele breedplaatvloeren

Naast de nieuwe school in Uithuizen zijn er ook andere gebouwen in Eemsmond waarin gebruik gemaakt is van zogenoemde breedplaatvloeren. Uit archiefonderzoek blijkt dat in het Het Hogeland College in Warffum met breedplaatvloeren is gewerkt.

Nader onderzoek laat echter zien dat er op dit moment geen sprake is van een (verhoogd) veiligheidsrisico en dus is er geen reden om maatregelen te treffen. De oplevering van de nieuwe school in Uithuizen is voor onbepaalde tijd uitgesteld.

Op dit moment wordt er landelijk gewerkt aan een verdere verfijning van de onderzoeksmethodiek. Dit betekent dat er voor het HHC mogelijk nog een vervolgonderzoek komt.

Daarnaast zijn er vier woongebouwen waarin breedplaatvloeren toegepast zijn. Naar aanleiding van de resultaten van het archiefonderzoek wordt in deze panden nader onderzoek gedaan om te bepalen of er inspectie ter plaatse nodig is.

Vorig jaar stortte er een parkeergarage in Eindhoven in, waarin dergelij breedplaatvloeren waren verwerkt. Dat was voor de overheid aanleiding om alle gemeenten te vragen onderzoek te doen naar objecten waar hetzelfde type vloer is gebruikt.