Beachrockers viert tiende editie met spectaculaire line-up

SINT NICOLAASGA

Het is dit jaar extra feest want Beachrockers Festival bestaat 10 jaar. Dit heugelijke feit zal groots gevierd worden op vrijdag 6 en zaterdag 7 juli op recreatiepark de Ulesprong in Sint Nicolaasga. Headliners van de 10de editie zijn Broederliefde, Tony Junior, Jonna Fraser, Vengaboys, DJ Paul Elstak, Vato Gonzalez, Joey Daniel, Luuk van Dijk & Bizzey.