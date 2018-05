Dag van Kasteel in Dekema State Jelsum

Vier portretten komen tot leven en vertellen hun verhaal. Ook twee dienstmeiden uit verschillende tijden zijn present, en hebben ook verhalen te vertellen.

Zondag 20 mei doet Dekema State mee aan de Dag van de Theetuin. Bezoekers kunnen een kop koffie of the drinken op de veranda bij de voormalige tuinmanswoning met uitzicht op de tuin. Even wandelen door de tuin of de expositie over Willem Bartel van der Kooi bewonderen kan ook. Katmarfolk omlijst deze dag met muziek.

Meer informatie: www.dekemastate.nl.