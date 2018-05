Oranjewoud Festival presenteert de avontuurlijke kant van klassieke muziek

Concerten in reusachtige plastic bubbels, onder de grond of drijvend in een zwembad, publiek dat danst op barokmuziek of hardop praat tijdens een stilteconcert –Oranjewoud Festival laat zien dat klassieke muziek ook heel anders kan worden ervaren.

Terwijl vandaag in Rotterdam de internationale conferentie Classical:NEXT over de toekomst van de klassieke muziek van start is gegaan, maakt Oranjewoud Festival zich op voor de extra lange culturele-hoofdstadeditie van 1 t/m 10 juni. Naast klassieke programmering wordt daarbij ruim baan gegeven aan alternatieve concertvormen, locatiespecifieke optredens en prikkelende pilots.

Nacht van het Park

De Nacht van het Park brengt het publiek in een droomwereld met allerlei korte optredens verspreid over een sprookjesachtig verlichte tuin. Dat varieert van pianomuziek van Debussy en Rachmaninov door Anne Brackman, Britten-liederen door de Britse tenor Andrew Dickinson tot een compositie waarbij musici als hoboïste Marlies van Gangelen en violiste Diamanda Dramm met bewegingssensoren hun spel elektronisch vervormen. Tussen de concertjes door trakteert de Duitse slagwerker Moritz Wappler het publiek op een choreografisch stuk voor maracas terwijl sopraan Lisa Ströckens vanuit een bosschage intieme Feldman-liederen zingt met behulp van een roeptoeter. Tegen twaalven verzamelen de elf musici en het publiek zich voor het Middernachtconcert waarbij de liedcyclus Unremembered van de Amerikaanse componiste Sarah Krikland Snider klinkt.

Stilteconcert

De Duitse barokgroep Musica Sequenza beschouwt barokmuziek als de nieuwe pop en vermengt Bach met elektronische klanken in hun programma in Sampling Baroque: Exposing Bach. Het publiek staat of danst, de bar blijft open. Elders zorgen reusachtige plastic bubbels van het kunstenaarsduo Marco Canevacci en Yena Young voor een vervreemdend effect in het parklandschap. Zij geven ruimte aan uiteenlopende optredens zoals een stilteconcert met koptelefoons onder de sterren door het trio TEMKO.

Zwembad

Echt avontuurlijk publiek laat zich, voorzien van drijfhelmen, bij Floating in het water glijden van een klein zwembad om vervolgens ontspannen rond te dobberen. Alleen met de oren in het water hoort men de muziek van Aart Strootman, ter plekke gespeeld door TEMKO. Andere bijzondere concerten zijn een zonsopgangconcert, Muhammad in de vorm van een bokswedstrijd door IKARAI, Shifting Images door klarinettist en fotograaf Michel Marang en Pitch Dark in de ondergrondse koude-oorlogsbunker door componist Marinissen, celliste Gross en lichtkunstenaar Vos.