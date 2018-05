Ondernemers organiseren Sterrit op 26 mei

De eerste bijeenkomst was alleen voor haar leden en partners. Het betrof een bedrijfsbezoek aan Smilde Food en de jaarlijkse ledenvergadering met een stamppotbuffet. Het tweede jubileum festiviteit betreft de sterrit op 26 mei.

In het verleden werd deze elk jaar gehouden en wordt dus nu opnieuw van stal gehaald ter ere van het jubileum. De sterrit is een gezelligheidsrit met de auto door het gebied van de ONMKB. Het staat vrij om zelf het aantal passagiers per auto te bepalen. De start is bij partycentrum Hof van Schoterland in Mildam. Er kan gestart worden tussen 15.00 uur en 20.00 uur.

In blokken van een half uur kunnen de deelnemers zich opgeven. Er dient een bepaalde route te worden afgelegd. In de route moeten de deelnemers diverse vragen beantwoorden en opdrachten uitvoeren, waarbij punten kunnen worden gehaald. Het gaat dus zeker niet om de snelheid maar om het goed beantwoorden van de vragen en de opdrachten goed uit te voeren. De hoofdprijs is een waardebon voor een weekendje weg ter waarde van € 500,00. Men kan zich zich opgeven via http://www.onmkb.nl/sterrit