Henk Matser wil nieuw Van der Valk Hotel bouwen in Heerenveen

Een Van der Valk hotel met 95 kamers, een restaurant en een bar. Dat zijn de bouwplannen in Heerenveen van Henk Matser, eigenaar van Van der Valk in Wolvega. De locatie die hij voor ogen heeft, is ten zuiden van Sportstad, achter het Friesland College.

Op 22 mei presenteren de initiatiefnemer en het college dit plan aan de raad en belangstellenden. Iedereen is welkom bij deze presentatie.

Initiatieven hotellocaties onderzocht

In de voorbereiding op het besluit over een nieuw hotel laat de raad zich informeren over alle opties. In januari is het schetsontwerp voor een Van der Valk-hotel aan de A32 bij Skoatterwâld aan de raad gepresenteerd. Dit is een initiaitef van Paul van der Valk, de neef van Henk Matser en stuitte op veel weerstand.

Op 22 mei wordt de raad over dit nieuwe initiatief geïnformeerd. De raad kan zo beide voorstellen meenemen in de besluitvorming over de komst van een nieuw hotel in Heerenveen. De bespreking en het besluit over de plannen vinden later plaats. Eerst in een vergadering van de raadscommissie ROM en vervolgens in de gemeenteraad.

Uitnodiging presentatiebijeenkomst

Naast de raad is iedereen die geïnteresseerd is in het nieuwe initiatief voor een Van der Valk-hotel welkom op de presentatiebijeenkomst.

Datum: dinsdagavond 22 mei 2018

Tijdstip: 19.30 uur tot 21.30 uur

Locatie: Abe Lenstrastadion ingang J Rode Zaal

Parkeren: P4