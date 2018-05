Kaatshelden uit het verleden in actie bij historische partij in Dronryp

De kaatsers die meedoen aan de partij in het kader van het 125-jarig jubileum van VvV Sjirk de Wal zijn: Kor Zittema, Dirk Jan van der Woud, Tjerk de Groot, Coos Veltman, Pieter Scharringa, Durk van der Leest, André Tolsma, Sipke Saakstra en Johannes Brandsma.

De kaatsers, scheidsrechter en keurmeesters doen mee in oude kledij. Zij kaatsen met oude kaatsballen en wanten. Dat gebeurt op een zo origineel mogelijk perk op het grasveld naast de d’ Alde Wite. De prijsuitreiking is na afloop op het veld. Aansluitend is er een nazit in café De Posthoorn.

Vroegere tijden

Rond 1880 werd er al gekaatst op het veld naast d’Alde Wite. De ‘Vereeniging voor Volksvermaken’, opgericht in 1868, hield er toen kaatspartijen. Ook de kastelein van het Wapen Van Dronryp deed dat toen al.

Sjirk de Wal, zevenvoudig PC-winnaar, was een echte ‘broodkaatser’, die er jarenlang kaatste.