Opgave reünie tijdens Heamiel voor oud-Bolswarders verloopt stroef

De opgave voor de reünie tijdens Heamiel, bedoeld voor (oud-)Bolswarders ouder dan vijftig jaar, komt moeizaam op gang. ,,Het loopt nog niet zo’n vaart”, zegt voorzitter Sjaak Huitema. Bij de laatste editie, drie jaar geleden, kwamen tweehonderd gasten. ,,Nu zitten we nog niet eens op honderd”, aldus Huitema. ,,Ik denk dat het overal hetzelfde is. Aan de bovenkant verliezen we mensen en aan de onderkant komen er geen nieuwe bij.”

Toch hoopt de organisatie nog op aanmeldingen. Dit kan tot 1 juni via de website reunie-bolsward.nl.

De terugloop is ergens ook verrassend: waar voorheen de reünie eens in de vijf jaar werd georganiseerd, werd juist op verzoek overgegaan naar een periode van één keer per drie jaar, waarvan de laatste in 2015 was. De komende editie staat gepland voor 30 juni.

De ochtend begint om 9.30 uur met koffie en gebak in het Marne college. Rond 10.15 uur neemt Huitema het woord om de gasten welkom te heten, waarna alle tijd is om bij te praten met familie, vrienden of oude bekenden.

Het middagprogramma wordt ingeleid met een koud en warm buffet en gevolgd door een muzikaal optreden van Bolswarder zanger Rein Vallinga.

Dat is tevens het einde van het officiële gedeelte. In het Marne college worden nog tot ongeveer 15.30 uur filmpjes vertoond over het oude Bolsward.