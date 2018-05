Schreeuwend te kort aan bouwploegen voor 57e Gondelvaart: stichting gooit roer om

Er is een schreeuwend tekort aan bouwploegen voor de 57e gondelvaart van Balk. Daarom gooit de stichting het roer om en kunnen er ook halve gondels worden gebouwd. Daarmee hoopt de organisatie toch weer op in ieder geval 8 gondels.

Aanwas blijft achter

Stichting Feestweek Balk doet als organisatie elk jaar haar uiterste best om een Gondelvaart tot een groot succes te maken. Om een succesvolle gondelvaart te organiseren zijn zij afhankelijk van fanatieke bouwploegen. De organisatie is erg blij met de welbekende bouwploegen.

Helaas blijft de aanwas van nieuwe ploegen als buurtverenigingen, sportteams en vriendengroepen meer en meer achter. Elk jaar rond deze periode moet de stichting alles op alles zetten om een minimaal aantal van 8 gondels (bouwploegen) te kunnen halen. Op het moment van schrijven hebben zich slechts 4 bouwploegen aangemeld.

Eenvoudiger een halve gondel maken

Dit jaar heeft Stichting Feestweek Balk samen met de Gondelvaart commissie besloten om ½ gondels toe te voegen aan de Gondelvaart. Deze gondels hebben dan een afmeting van 2.40 x 2.40. Het voordeel van deze 1/2 gondels is dat gezinnen, kleine vriendengroepen of sportteams eenvoudiger een gondel kunnen maken.

Een recente poll op de Facebook pagina van Stichting Feestweek Balk wees uit dat 21 personen aangaven sneller een gondel te willen bouwen als deze kleiner van opzet zou mogen zijn. Voorzitter Rindert Veltman: “bijkomend voordeel hiervan is dat men gewoon thuis in de garage kan bouwen, dit bespaart wellicht logistieke problemen en maakt het ook goed te realiseren voor families!”. De stichting hoopt met deze nieuwe opzet bouwploegen te creëren wat het succes van de Gondelvaart alleen maar ten goede zal komen.

Niet het einde van een traditie

Op de vraag of dit het einde is van een 57 jaren lange traditie antwoordt de voorzitter: “nee, zeker niet! Wij zien dit als bestuur een opening naar de toekomst, we hopen door dit initiatief nieuwe bouwers te werven en hun aan te steken met het geweldige gondelvaart virus”.

Startbudget

Stichting Feestweek Balk geeft elke bouwploeg een startbudget, bij het bouwen van een halve gondel is dit €125,- een volledige gondel krijgt €300,- startbudget. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via info@feestweekbalk.nl