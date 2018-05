10 jaar Bokkepop begon met een pot bier

In 2009 zaten de 20-jarige Sjoerd Bandstra, de 15-jarige Elske Korenstra en de 16-jarige Eelke Siemen Zeldenrust op een avond aan een pot bier in Oudega en kwamen ze tot de conclusie dat er weinig tot niets te beleven viel voor de jeugd in hun eigen dorp. In die tijd had bijna elk zichzelf respecterend dorp wel een eigen feesttent en was er ieder weekend ergens wel iets te beleven. Maar niet in Oudega.

Uit de grap bedacht het drietal dan ook een feest en belangrijker: bracht het ten uitvoering. ‘Als je kijkt hoeveel feesten er nu nog over zijn, heeft dat gedeeltelijk met de crisis te maken. Maar in de meeste gevallen is het de regelgeving. Hoe wij zelf 10 jaar geleden te werk gingen en wat er nu allemaal moet staan en aan welke eisen wij allemaal aan moeten voldoen, dat is voor de gewone burger niet te snappen!!’aldus het drietal dat 10 jaar later voor de eerste jubileumeditie staat. Het feest organiseren ze overigens met zes man: Sjoerd Bandstra, Eelke Siemen Zeldenrust, Marissa de Ruijter, Lyckeltje v/d Veen, Sieteke Landman en Gorrit Ketelaar. ‘Verder zijn er natuurlijk de vrijwilligers waar wij op kunnen bouwen. Zonder hen is dit feest niet te realiseren. Wij doen het als organisatie trouwens ook allemaal op vrijwilliger basis. En mensen hebben vaak niet in de gaten hoeveel tijd daarin gaat zitten.’

Bokkepop 2018

‘ 3 mei was het exact 9 jaar geleden dat de eerste vergadering voor Bokkepop plaatsvond en de avond stond in het teken van terugkijken, herdenken, lachen en gebak.

Vervolgens is maandag de tent opgezet met behulp van trouwe vrijwilligers. ‘Gedurende de week komen alle andere materialen aan zoals: lichtmasten, toiletwagens, plaszuilen, entree- en muntenunits, bars, koelcontainer, afvalcontainers, aggregaten, hekken en meer . Daarna wordt de entree-poort opgebouwd en stroom en water aangesloten. Alles wordt met behulp van een shovel op zijn plek gereden. In een week wordt een leeg weiland omgetoverd tot een evenementen terrein. We doen zelf veel, maar vrijwilligers zijn hoe dan ook nodig.’

Artiesten

Door de jaren heen hebben er opvallende namen op Bokkepop gestaan zoals Die Twa, Piter Wilkens, Anneke Douma, de Doelleazen maar ook top 40- en 100 bands Groove Department, Back4more, Volendam Alive en Vangrail. ‘Ieder jaar is de muziek weer een succes en gaat het publiek helemaal los op de dansvloer. Het eerste jaar waren er zo’n 500 bezoekers en afgelopen jaar waren er totaal zo’n 1500 bezoekers. In 10 jaar is Bokkepop flink gegroeid, ook in het aantal dagen. Het eerste jaar bestond alleen uit een zaterdagavond met muziek. Dit jaar bestaat het evenement uit drie dagen. Vrijdagavond is er een jubileum-avond voor genodigden. Zaterdagmiddag om 15:00 uur is de start van de DJ-booth, buiten mét buitenbar. Rond 20:00 uur beginnen de twee bands Groove Department en Deadline binnen in de tent te spelen. Ook is er elk jaar het nodige te eten en verwacht de organisatie dat dit jaar de jubileumeditie weer een groot succes wordt. Info op de website van Bokkepop.