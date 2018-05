Kinepolis Emmen kondigt drive-in bioscoop aan

Na de openingsspeech en een videopresentatie met beelden van voor- en na de verbouwing, werd de film Only The Brave vertoond aan het publiek. Als verrassing stonden de grote Happy Smile Truck en een aantal exclusieve auto’s voor de deur voor een leuk nieuwtje.

Op de feestelijke openingsavond verraste theatermanager Caspar Kortekaas de genodigden met een nieuwtje. Met gepaste trots presenteerde hij de plannen voor een grootse drive-in bioscoop die op 14 september zal plaatsvinden op het parkeerterrein van Kinepolis Emmen. Groots, want het scherm is vier bij negen meter en er is plek voor honderd auto’s.

Dit jaar gaat een deel van de opbrengst naar Stichting Happy Smile. Deze organisatie bezorgt gezinnen met een ernstig ziek kind of een kind met een ernstige beperking een onvergetelijke dag of weekend op het circuit.