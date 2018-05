Bé Hoeksema hoopt op naasten voor senioren

Bé Hoeksema is 66 jaar en woonachtig in het fraaie Weerdinge. Hij is eigenaar van Zorgbureau Hoeksema. Lees meer over Bé in deze editie van de rubriek Doorloper.

Een relatie?

“Single.”

Weerdinge betekent voor mij...

“Een plek waar ik mij volledig thuis voel en waar de herinneringen aan mijn familie nog zo voelbaar aanwezig zijn. Ik woon namelijk in het huis waar ik ook geboren ben.”

Vroeger ging ik altijd stappen in...

“Het gezellige Groningen. Vooral in mijn studententijd en dan een afzakkertje nemen bij De Drie Gezusters of een patatje eten in de Brander. In die tijd vooral bekend van de overheerlijke romige mayonaise, die nu ook weer bij sommige snackbars verkrijgbaar is.”

Als FC Emmen wint, dan...

“Uiteraard hoop ik dat FC Emmen in de Eredivisie komt. De potentie en de kwaliteit is zeker aanwezig. Een groot feest kan bij promotie mijns inziens dan ook niet uitblijven!”

Ik weet nog goed wanneer en op wie ik voor de eerste keer verliefd was...

“Dat was in die goede oude dierentuin, waar ik in mijn studietijd jaren vakantiewerk heb gedaan bij bijvoorbeeld de ezels. Dat zijn prachtige, intelligente, trouwe en vriendelijke dieren. Het was in die tijd dat op een willekeurige dag een zeer aantrekkelijke jonge vrouw mij vroeg of ze mee mocht helpen bij de verzorging van de ezels. Ze is daarna niet meer weggegaan. Ik heb nog steeds erg goede herinneringen aan deze knappe, jonge vrouw met haar stralende lach en donker haar. Zo nu en dan zie ik haar nog wel eens. En ze is nog steeds even mooi. Om reden van privacy noem ik haar naam maar niet in deze veel gelezen rubriek.”

De laatste keer dat ik goed gelachen heb, weet ik nog goed...

“Veel en goed lachen is er altijd bij. Vooral tijdens de onovertroffen Pink Panther films met Peter Sellers in de hoofdrol. Ik hoop dat de omroepen deze films in de zomer nog eens uitzenden. Ik denk dat ze velen er een groot plezier mee doen.”

En dat ik huilde ook...

“Dit vind ik een privacygevoelige vraag, die ik daarom dan ook maar niet beantwoord. Wél kan ik altijd geroerd raken als ik voor mijn cliënten in de zorg dat heb kunnen bereiken waar zij om gevraagd hebben en zij daardoor zolang mogelijk met hulp en ondersteuning thuis en dus zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. En waardoor vaak een opname in een instelling voor zorg uitgesteld dan wel voorkomen kan worden.”

De beste boeken die ik ooit gelezen heb, zijn voor mij...

“Alle boeken van rasverteller Geert Mak en dan in het bijzonder Hoe God verdween uit Jorwerd. Een prachtige biografie over een dorp in de periode tussen 1945 en 1995. Een geschiedenis van een omwenteling zoals het zo fraai werd verwoord, waarvan de omvang en de gevolgen steeds meer zichtbaar worden in onze huidige samenleving. Daarnaast behoort ook Frank Westerman met zijn klassieker de Graanrepubliek tot mijn favorieten, evenals de vele regionale boeken over de geschiedenis en het ontstaan van gemeenschappen en dorpen in vooral Drenthe.”

Je kunt me wakker maken voor...

“Een fijne stamppot boerenkool, een lekkere worst en uitgebakken spek.”

Het eerste wat ik doe als ik na mijn werk thuiskom is...

“De hond verwennen met een fijne wandeling door het bos of over de heide. Dit is voor ons beiden een goede ontspanning.”

Als ik niet in Weerdinge zou wonen, dan...

“Zou ik wel in het hart van Europa willen wonen en dat is de romantische en historisch indrukwekkende stad Praag. De Gouden Stad met zijn honderden torentjes en schitterende muziekopvoeringen in de fraaie operagebouwen. Een heerlijke stad waar je jezelf geen moment verveelt.”

Ik zou graag de volgende persoon willen nomineren voor een lintje...

“Dit zijn er teveel om op te noemen, want je doet er dan altijd één tekort. Wel wil ik - zoals ook de burgemeester bij het uitreiken van de lintjes memoreerde - een pleidooi houden voor al die vrijwilligers en mantelzorgers die op voortreffelijke wijze staan voor juist die taken die zonder hun inzet anders niet uitgevoerd zouden kunnen worden. Daarom hierbij een pleidooi om tijdig deze genoemde mensen voor te dragen. Zij verdienen een lintje!”

Wat ik vroeger wilde worden is...

“Archeoloog of anders gastheer in een hotel uit bij voorkeur de twintiger jaren.”

Wat ik uiteindelijk geworden ben, is...

“Ook dienstverlenend aan de mensen, namelijk zorgondernemer en adviseur met een sterke nadruk op cliëntbegeleiding.”

Mijn hobby’s zijn...

“Onder andere het doen van archeologisch, historisch en genealogisch onderzoek. Fotografie, weidevogel- en wilde planten onderzoek. Zingen - bariton - in het Christelijk Mannenkoor Drenthe onder de bezielende leiding van dirigent Jan Bonheur.”

Hoogtepunten in mijn leven zijn er zeker, maar wat er echt uitspringt is...

“De uitreiking op donderdag 26 april van een Koninklijke onderscheiding door burgemeester en dorpsgenoot Eric van Oosterhout, met voor iedereen een persoonlijke noot met de nodige humor gebracht. Samen met de aanwezige familie was het een heerlijke dag voor ons allen en daar mogen wij dankbaar voor zijn.”

Is er nog iets wat je wilt delen met de lezers van de ZuidOosthoeker?

“Mijn droom is voor alle lezers en Emmenaren de realisatie van een rechtvaardige en veilige omgeving, waarbij er meer aandacht is voor met name de behoeften van de senioren. Eenzaamheid kent helaas een triest hoogterecord binnen onze gemeente. Wij allen zouden daar veel meer rekening mee moeten houden om juist daarin ook een naaste te zijn. Verder hoop en verwacht ik dat de partij Senioren Belang Noord voor Emmen en Drenthe behouden kan blijven. Wij doen hiervoor onze uiterste best.”

