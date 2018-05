Voorbereidingen GigaGfestival op stoom

René Karst

De Altiband uit Meppel doet de aftrap, René Karst speelt enkele nummers samen met de Altiband. Ook komt René’s maatje Stef Ekkel optreden. De Alpenzusjes en De Dikdakkers zetten de tent verder op de kop. De afsluiting van de avond wordt verzorgd door Jannes. Willie Oosterhuis neemt de presentatie voor zijn rekening. Het feest begint om 19.30 uur. Om 22.30 uur is het feest afgelopen.

De feesttent is speciaal ingericht voor mensen met een beperking. Er is een rolstoel-vak vooraan bij het podium en aan alle andere voorzieningen die nodig zijn, is aandacht besteed. Direct naast de tent is voldoende parkeergelegenheid voor (taxi) busjes en personenauto’s.

Voorverkoop

De voorverkoop loopt inmiddels volop, via de site www.gigagfestival.nl Er is dit jaar alleen voorverkoop via internet. Kaarten kosten slechts tien euro , ook aan de kassa zullen nog voldoende kaarten beschikbaar zijn. Op de site is verder alle informatie te vinden over dit bijzondere festival dat voor de elfde keer wordt georganiseerd door de Stichting Activiteiten Jongeren met een Beperking.

Ruim vijftig vrijwilligers zijn deze avond in touw om de gasten een onvergetelijke avond te bezorgen. Van parkeerhulpen tot begeleiding bij het in- en uitstappen en de mensen naar hun plaats brengen. Tijdens deze avond zijn deze groep vrijwilligers beschikbaar hulp en ondersteuning om een onvergetelijk feest te maken.

Steun

De organisatie wordt gesteund door een groot aantal bedrijven en instellingen die op vele manieren een bijdrage leveren om het GigaGfestival mogelijk te maken. Zonder die steun zou het niet haalbaar zijn dit festival te organiseren.

Via de site www.gigagfestival.nl en via www.facebook.com/gigagfestival is alle informatie te vinden.