Toneel, film en livemuziek bij hedendaagse ‘Scrooge’ in Easterwierrum

Natuurlijk is het verhaal van de nare vrek Scrooge die op Kerstavond wordt bezocht door drie geesten, al veel vaker verteld. ,,Het is het ultieme kerstverhaal”, zegt Selena Ypma van toneelvereniging Op Nij Foriene. ,,,Het herinnert het publiek eraan waar het eigenlijk om draait bij Kerst: samen zijn met je dierbaren en écht aandacht voor elkaar hebben.”

Dat laatste krijgt extra nadruk in deze voorstelling: de moderne Scrooge kijkt voortdurend op zijn telefoon om de koers van zijn bitcoins te checken. Voor zijn arme werknemer die een ziek zoontje heeft, heeft hij geen oog. Laat staan dat hij overweg kan met goedbedoelende collectantes of zijn gezellige neef Fred.

Het meeste contact heeft hij nog met Siri, de stem uit zijn iPhone. Geen wonder dat de Kerstgeesten uit Scrooges telefoon en andere apparaten stappen. ,,Het is een hilarisch stuk geworden,”, vindt Selena, ,,dat helemaal in deze tijd past en tegelijkertijd de boodschap van Dickens overeind laat.”

Korps ‘Ons Ideaal’ speelt onder leiding van dirigent Menno Haantjes alle muziek live. ,,Dat versterkt de voorstelling”, zegt Selena. ,,We wilden niet dat het praatje/plaatje werd, waarbij toneel en korps ieder hun ding doen. We doen het echt sámen. Doordat het korps op de juiste momenten fragmenten speelt of geluiden maakt, ondersteunt dat de sfeer en het verhaal enorm.” Overigens mag het publiek luidkeels meezingen.

Speciaal voor de voorstelling is een tribune in het dorpshuis geplaatst. Decorbouwer Doeke Schoustra maakte een decor van grotendeels tweedehands materialen. Daarin spelen 21 acteurs; zowel op het toneel als in diverse filmpjes. Die zijn eerder opgenomen, onder meer bij het lokale garagebedrijf en Omrop Fryslân. Scrooge wordt gespeeld door Symen Sjoerd de Vries. Hij was deze zomer te zien in openluchtvoorstelling ‘Zout West’. ‘Scrooge’ is geschreven en geregisseerd door Trudy de Vos.

‘Scrooge’ is vrijdag 21, zaterdag 22 en zondag 23 december (middagvoorstelling) te zien in dorpshuis De Tysker te Easterwierrum. Kaarten zijn nog verkrijgbaar via mailadres opnijforiene@outlook.com