Waterpoort verslikt zich in Hoogkerk

De Waterpoort verslokte zich zaterdag in het nog puntloze Hoogkerk. De korfbalformatie uti Sneek die daarvoor wist te winnen van Quick’21 liep nu tegen een 25-23 nederlaag op.

Vanaf minuut één toonde de Waterpoort initiatief en gaf weinig weg. De thuisploeg, Hoogkerk, kwam lastig onder de verdedigende druk van de Waterpoort uit en wist in het eerste kwartier slecht viermaal te scoren, de Waterpoort had toen al acht goals op het scorebord genoteerd.

Aanvoerder Frank Bruin zag zijn ploeg uitlopen tot een 4-9 voorsprong. na de sterke start zakte de waterpoort weg. De thuisploeg maakte daar gretig gebruik van hoewel de Snekers met een comfortabel 9-14 aan de thee gingen.

Na de onderbreking was het de thuisploeg die toesloeg en de score al snel gelijk leek te trekken. De Snekers gaven nog even tegengas en wisten wederom uit te lopen naar 12-17. Een ontketend Hoogkerk leek zeer vastberaden om de punten binnenshuis te houden, en met succes. In no-time kwam de thuisploeg langszij en stond het 17-17.

Ondanks verwoede pogingen van de Waterpoort om wat terug te toen slaagde niks en leek alles te lukken voor Hoogkerk. Toen de thuisploeg een gat sloeg van vier verschil leek de wedstrijd beslist. Onder andere dankzij een knappe vrije bal van Nick Huitema kwamen de bezoekers nog eenmaal dichtbij, 23-22, maar de thuisploeg sloeg hierna genadeloos toe.

Zaterdag om 19.00 uur speelt De Waterpoort thuis tegen K.V. Drachten.