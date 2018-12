Taeke Kooistra winner Stryk-ta troch SB yn Skearnegoutum

Oan dizze priisdammerij dienen 24 dammers mei. Fjirtjin Stadige Strikers en tsien dammers fan oare klups. Der waard mei in tiid fan 30 minuten op ‘e klok en 5 sekonden de set der by spile. Dy fiif sekonden is foar yn tiidneed sittende dammers in útkomst. Dat die in pear kear goed bliken. Der waard yn in hiele rêstige sfear damme en der wienen ferrassende einspullen.

De wikselpriis yn de eareklasse sil der net fan skrikke as de namme T. Kooistra yn him gravearre wurdt. Dy namme pronke oant no ta al acht kear op dit wikselboerd. Kooistra einige op like folle punten as Willem Schaap, mar it SB joech de trochslach (5 – 4). Willem Schaap ferlear syn parij tsjin Taeke trouwens ek. Hy fielde him as spilers út de twadde acht trouwens de kening te ryk.

Der waard yn seis groepen fan fjouwer spile. Dat kaam prachtich út mei 24 dammers. De haadklasse A befette twa groepen. Dejinge dy’t de measte boerdpunten helje soe, rekkene oer beide groepen, kaam mei syn namme op de wikselpriis. Dat wie de man mei trije winstpartijen: Fedde Wiersma. Yn de haadklasse B einigen ek twa dammers mei like folle punten, mar de ûnderlinge útslach bepaalde de earste en twadde priis.

Folsleine útslach: Eareklasse. 1 Taeke Kooistra, Hartwert 2 punten; 2 Willem Schaap, Dearsum 2 p. Haadklasse groep 1: 1 Fedde Wiersma, Easterein 3 p; 2 Bernard Kroon, Blauhûs 2p. Groep 2: 1 Dicky van der Meer, Terherne 2½p; 2 Sjoerd Teake Kooistra, Hartwert 2p. Haadklasse B: 1 Sjoerd Huitema, Snits 2p; 2 Herman Scheltinga, Nijlân 2p. Twadde klasse: 1 Lolke Huitema, Tersoal 3p; 2 Hennie de Haan, Snits 1p. Tredde klasse: 1 Hester Boelens, Snits 2½p; 2 Hessel Boelens, Snits 2p.