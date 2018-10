Bintangs brengen rhythm en blues naar Het Bolwerk

Poppodium Bolwerk en theater Sneek organiseren op vrijdag 12 oktober de eerste editie van stand-up comedy café Sneek, waarbij Súdwest-Fryslân kan gaan genieten van comedians die tot de top van Nederland behoren. Iedere editie heeft andere line-up, bestaande uit een MC, twee stand-up comedians en een opkomend talent. Onder het motto lachend jouw weekend in.

Deze editie van de Comedy Club is al volledig uitverkocht, er volgt nog een editie in december en maart.

De oudste muziekband van Nederland, Bintangs, keert zaterdagavond op het poppodium aan de Kerkgracht terug naar de basis: de rhythm en blues.

Met een selectie van nummers uit hun rijke verleden, zoals ‘Travelling in the USA’, aangevuld met nieuw werk, zijn de mannen onder leiding van Oer-Bintang en oprichter Frank Kraaijeveld weer een nieuw hoofdstuk begonnen.

De nieuwe samenstelling van de Bintangs is opgebouwd uit een aantal vertrouwde mensen en een nieuw gezicht: Frank Kraaijeveld (bas, zang), Dagomar Jansen (zang ,gitaar, mondharp), Burt van der Meij (drums) – bekend van Carlsberg en Bintangs – en Marco Nicola (gitaar slide gitaar) – komt van The Trembling Highburys en zorgt met zijn gitaarspel voor een extra dimensie in het rhythm en blues-gevoel.

,,We hebben een selectie gemaakt van platen uit het rijke Bintangs-verleden”, aldus Frank Kraaijeveld. “Songs die veel succes hadden tijdens live-optredens gaan we doen. Het is weer Bintangs zoals de Bintangs moeten klinken. Het speelplezier moet eraf knallen, daar doen we het voor.”

Bintangs. Foto Lieke Romeijn.