VC Sneek begint met nederlaag

VC Sneek is vanavond aan de competitie begonnen met een flinke nederlaag. In Ootmarsum moest de equipe onder leiding van de nieuwe tainer Paul Oosterhof zijn meerdere erkennen in Set Up’65: 3-1 (25-16, 20-25, 25-20, 25-14).

Bij Sneek startten Hester Jasper, Lieze Braaksma, Nienke Tromp, Anlène van der Meer, Roos van Wijnen en libero Janieke Popma.

Na het duidelijke verlies in de eerste set kwamen de Snekers in de tweede beter voor de dag. In de derde en vierde set was het team niet opgewassen tegen met name het aanvallende geweld dat de thuisploeg ontketende. Verder werden 17 passfouten gemaakt.

Zaterdag om 20.00 uur speelt Sneek het eerste thuisduel in de Sneker Sporthal tegen Eurosped.