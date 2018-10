PvdA SWF in centrum Sneek in gesprek over Duurzaamheid

Actieve PvdA-leden, fractieleden en de wethouder gaan graag het ge3sprek aan over alle zaken die maar aan de orde komen. Speciale aandacht gaat er dit keer uit naar “Duurzaamheidsmaatregels en de kleine portemonnee”.

De PvdA vindt het belangrijk om van u te horen hoe wij straks moeten omgaan met vragen zoals; Wij gaan van het gas af, maar wat dan? Als ik dan alles moet veranderen wie moet dat dan betalen of hoe kan ik dat betalen? Moet het allemaal echt zo snel, of wacht ik op initiatieven van anderen? Ik woon in een koophuis, is er straks voor mij subsidie of iets dergelijks? Waar laad ik straks mijn auto op? Misschien heeft u wel goede ideeën die u graag aan de raadsleden wilt meegeven.