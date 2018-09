Ingezonden: Lieve helpende handen

Vrijdagmorgen om ongeveer 11.00 struikelde ik over een stoeptegel in de Stationsstraat in Sneek. Na nog met een paar stappen geprobeerd te hebben me op de been te houden, klapte ik vol op mijn rechter heup en arm. Even zie je je wereld in elkaar storten. Maar drie jonge vrouwen stopten onmiddellijk hun auto en kwamen me te hulp. “Gaat het mevrouw”, vroegen ze en hielpen me met elkaar weer op de been. Het ging! Een beetje strompelend ben ik naar mijn partner gelopen een paar honderd meter verderop. Op de terugweg naar huis zijn we naar de huisarts gegaan en die constateerde geen gebroken heup gelukkig. Wat een opluchting. Maar de pijn die er nog is zal hopelijk snel slijten.