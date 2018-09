Blij met beleeftuin

SNEEK Het kostte moeite om de benodigde 180.000 euro bijeen te harken voor de beleeftuin aan het Pevierenpad maar het is gelukt. De Piet Bakkerschool, Philadelphia en de wijk Hemdijk zijn er blij mee.

Alle partijen die ook betrokken waren met de ontwikkeling van de beleeftuin kunnen er gebruik van maken. De tot voor kort vrij kale groenstrook tussen de school en het Philadelphiapand is nu veranderd in een groene oase met een nieuwe padenstructuur. Er is een pluk- en moestuin en een bloemenweide aangelegd met verharde en onverharde paden.

,,Echt een droom die uitkomt”, zei een opgetogen directeur Marjo Bootsma van de Piet Bakkerschool die 6/7 jaar geleden het initiatief nam wat te doen met de strook. Buurman Philadelphia haakte gretig aan aan bij de opknapwens evenals in ene later stadium de wijkvereniging Hemdijk.

Financieel waren er de nodige voetangels en klemmen maar uiteindelijk is het gelukt met fondsen- en sponsorwerving. Zo kon de tuin in fases worden aangelegd. Eerst de kas, vervolgens de tuin en als laatste het dierenverblijf met ruimte voor twee geiten, kippen, konijnen en vogels.

Het tuinontwerp en aanleg is uitgevoerd door Donker Groen. Donderdag was de feestelijke opening. ,,Met het mooiste weer van de wereld. Als dat geen voorteken is”, zei Bootsma.