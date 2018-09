Zeilteam Heeg als 12e richting finale Eredivisie zeilen

Van vrijdag 5 tot en met zondag 7 oktober treden 15 zeilteams uit het hele land aan voor het sluitstuk in het Zeeuwse Veere. Watersportvereniging Almere Centraal heeft de beste papieren om mogelijk voor de derde keer op rij de landstitel binnen te slepen.

Het Veerse meer is voor de Eredivisie zeilers bekend vaarwater. Voor het 3e jaar op rij wordt hier een speelronde verzeild, maar dit jaar ook het finale weekend. De weersomstandigheden zien er op dit moment in ieder geval prima uit zodat de geplande 45 races allemaal gevaren moeten kunnen worden. Het totaal zou daarmee in 2018 op 165 gezeilde wedstrijden gaan uitkomen en heeft alle teams veel mogelijkheden geboden om voor de titel te kunnen strijden.

WV Almere Centraal gaat momenteel in het algemeen klassement aan de leiding (84 punten), gevold door Jachtclub Scheveningen (92 punten) en WV De Meeuwen (98 punten). Maar ook het meest zuidelijke team (Maas & Roer uit Roermond) en meest noordelijke team (VWDTP uit Groningen) zitten binnen schootsafstand voor een podiumplaats.

Heeg staat twaalfde in de tussenstand na vier series met 136 punten.