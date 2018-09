Moederschap 2.0

Esther Valkenburg en Joke Verboom willen de waarden van een gezonde, bijbelse opvoeding graag delen met anderen. Dat doen ze tijdens zes avonden in de hemkerk aan de Smidsstraat 8 in Sneek.

Moeder zijn anno 2018 is een pittige opgave. Vaak moet werk en zorg gecombineerd worden, zijn er vragen over jezelf en je kind(eren) en zijn er fijne en lastige verplichtingen, aldus de initiatiefnemers. ’Moederschap is nu alweer heel anders dan toen jijzelf klein was en jouw moeder voor jou zorgde. En natuurlijk, we werken vooral aan onszelf: wij zijn de moeders’.

De eerste avond vol kennisoverdracht, plezier, creatieve opdrachten, testjes, ervaringen uitwisselen en nog veel meer is op maandagavond 1 oktober van 19.45 tot 21.45 uur in de Hemkerk.

Aanmelden en informatie op www.compascuum.com of 0515-335164