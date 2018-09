Bekeravontuur ONS eindigt in Werkendam

Kozakken Boys, de nummer vijftien uit de tweede divisie, kwam al na drie minuten spelen op voorsprong door een doelpunt van CharltonVicento. De reactie van ONS, tiende in de derde divisie, liet niet lang op zich wachten. In de tiende minuut maakte Ale de Boer gelijk. In de 20ste en 27ste minuut zetten Gwaeron Stout en Ahmed El Azzouti de thuisploeg op 3-1 en dat zou de eindstand worden.

In de tweede helft herstelde de ploeg van Paul Raveneau zich echter keurig. Tussen de 49e en 62e minuut kreeg ONS Sneek vier fraaie mogelijkheden om dichterbij te komen. Maar de afwerking was steeds net even te ingewikkeld. Kozakken Boys moest terug mede door de nieuwe impulsen via Curty Gonzalez en Serge Fatima die aan het begin van de tweede helft als invallers in het veld kwamen.

De overwinning van Kozakken Boys was verdiend. Maar ONS Sneek kon met opgeheven hoofd op sportpark De Zwaaier zich uit laten zwaaien. Het had een goede indruk achter gelaten. En dat geeft weer een goed gevoel met het oog op de wedstrijd aanstaande zaterdag tegen De Dijk (uit Amsterdam).