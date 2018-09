Zwemvierdaagse in It Rak

Iedereen is welkom, jong en oud, lid of geen lid. Enige voorwaarde om mee te doen is te kunnen zwemmen. Wanneer je 4 dagen lang elke dag 250 meter (10 baantjes) of 500 meter (20 baantjes) hebt gezwommen krijg je een mooie medaille. Ook dit jaar kan men 4 avonden 1000 meter (40 baantjes) zwemmen. Starttijd voor deze groep is 19.30 uur.

Zwem je voor de eerste keer een zwemvierdaagse dan krijg je een bronzen medaille. Voor de tweede keer een zilveren, voor de derde keer een gouden. Zwem je voor de vierde keer kan krijg je een medaille goud 4. voor de vijfde keer is dat goud 5, enzovoort.

Inschrijven voor de zwem4daagse is mogelijk via de website: www.neptunia24.zwem4daagse.nl of klik hier. Op de eerste twee avonden van de zwem4daagse (1 & 2 oktober) is het ook mogelijk om een kaartje aan de kassa te kopen.

De zwemvierdaagse wordt gezwommen tussen 18.30 en 21.00 uur. Er wordt gestart in verschillende groepen. Vrijdag is een inhaaldag. Dan kan er alleen gezwommen worden tussen 18.30 en 19.30 uur.