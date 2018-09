Instrumenten proberen was één van de populaire onderdelen tijdens de Open dag van Advendo zaterdag in Sneek.

Hugo Plantinga (op de foto) nam met veel plezier de trommelstokken ter hand. Een potentiële slagwerker voor het Sneker korps? De dag was weer een groot succes, meldt Advendo. Vele kinderen en ouders namen een kijkje in het sfeervolle Advendogebouw. Vooral de verschillende clinics zoals slagwerken op grote emmers en optredens zijn in de smaak gevallen.