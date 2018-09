Waterpoort grijpt overwinning op Ritola

De oude korfbalbekenden deden in Zuidlaren weinig voor elkaar onder. Vanaf minuut één gingen beide teams nek aan nek op het kunstgrasveld waarbij in de eerste helft relatief weinig werd gescoord. Aanvankelijk nam Ritola het voortouw maar door twee goals achter elkaar van Nick Huitema kwamen de Snekers op voorsprong. Bij rust was het 4-5.

Het scoreverloop verliep in de tweede helft vrijwel identiek aan de eerste helft, al werd het tempo sterk opgevoerd. De klein marge die de Snekers hadden werd snel door Ritola omgezet in een achterstand van 8-6. Coach Nico Kraan laste daarom een time-out in om zijn ploeg weer op het juiste spoor te brengen. Er moest beter verdedigd worden en meer rendement uit schoten worden gehaald.

Hierna was het Tialda Bakker die de Waterpoort in de race hield met onder andere een schitterend afstandsschot, 8-8. In het laatste kwartier van de wedstrijd bleef het gelijk op gaan tussen beide ploegen en werd Martijn Barendsen ingebracht om het scorend vermogen bij de Waterpoort een boost te geven. Mede hierdoor kon een gelijke stand van 11-11 op de valreep worden omgebogen in een nipte 12-13 zege voor de equipe uit Sneek..