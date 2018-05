Pluim afdeling vrouw en kind Antonius

De Pluim wordt uitgereikt aan klinieken die fertiliteitszorg bieden volgens de kwaliteitscriteria van Freya. ,,Voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen betekent deze pluim dat ze ervan verzekerd kunnen zijn dat we volgens de criteria van de patiëntenvereniging werken. Zo is er in ons behandeltraject volop ruimte voor praktische en psychosociale aspecten, tijdens en na de behandelingen,“ aldus gynaecologe Monic Wortelboer.

Freya is een vereniging met als doel belangenbehartiging voor en dienstverlening aan mensen met vruchtbaarheidsproblemen. De Monitor Fertiliteitszorg biedt een overzicht van de fertiliteitszorg zoals die in de Nederlandse ziekenhuizen is georganiseerd. Met de informatie in deze Monitor kan men een weloverwogen keuze maken voor het ziekenhuis dat aansluit op persoonlijke wensen. Op de Monitor is te zien of een kliniek voldoet aan de kwaliteitscriteria van Freya. De fertiliteitszorg wordt door deze Monitor transparanter en verbeterpunten worden zichtbaar.

Met het opstellen van de kwaliteitscriteria heeft Freya inzichtelijk gemaakt welke (meetbare) aspecten van de fertiliteitszorg bijdragen aan een goede kwaliteit. Toekenning van de Pluim laat patiënten zien dat de kwaliteit van de zorg binnen het Antonius Ziekenhuis op orde is.