Vakantie voor kinderen minimagezinnen

De proef loopt vooruit op het plan van de gemeente, die een keer per vijf jaar alle kinderen uit minimagezinnen zo’n vakantie wil aanbieden. ,,Het plan is tot stand gekomen op basis van gesprekken met kinderen uit de doelgroep, hun ouders en professionals”, zegt wethouder Stella van Gent. ,,Bij alle partijen stond een vakantie met het gezin met stip bovenaan op de wensenlijst. Gezinnen in armoede snakken ernaar om even te ontsnappen uit het dagelijkse stressvolle bestaan.”

Op dit moment worden voorbereidingen getroffen om voor 200 geselecteerde gezinnen een geschikte plek (camping of kindgericht vakantiepark) te kiezen. De eerste geselecteerde groep bestaat uit gezinnen met kinderen tussen de 15 en 18 jaar. Voor deze hogere leeftijdscategorie is gekozen om te voorkomen dat ze volgend jaar buiten de boot zouden vallen.

Na de vakantieperiode wordt de proef geëvalueerd. Met de leer- en verbeterpunten wordt het programma vanaf 2019 een vast onderdeel van het gemeentelijke beleid.