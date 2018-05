Gysmnastiekvereniging De Stânfries organiseert morgen 16 mei van 20.30 tot 21.45 in De Utherne in IJlst een proefles.

Vind je het leuk om straks na de zomervakantie weer een uurtje in de week lekker te turnen? Zo kun je op een ontspannen wijze kijken hoe het turnen je afgaat en of je na de zomer door zou willen gaan. Heb je zin om te komen? Meld je dan aan bij Mieke Bergstra via miekebergstra@gmail.com