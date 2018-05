Het weer van Dirk: Zonnige maandag

Sneek

Gisteren had vooral het noordoost/oosten van Nederland met flinke hoosbuien te maken, er viel plaatselijk meer dan 50 mm. Ook fiks onweer werd gemeld. Wij kwamen er in onze regio wat dat betreft genadig van af, pas in de avond trok er een afgezwakt buiengebied over. Oorzaak dat het hier niet tot fiks onweer kwam, was dat de wind in de middag uit het westen ging waaien en de temperatuur tot onder de 20 graden daalde. Hierdoor ontbrak de voeding voor de pittige buien.