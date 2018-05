Het weer van Dirk: Nog een warme dag

Blijft het vanavond droog bij At the Watergate? Zoals het nu lijkt is de kans op een bui klein voor onze regio, pas in de nacht kan er wat regen uit de bewolking vallen

De woensdag start met zon en de temperatuur stijgt in de stad weer tot een zomerse waarde, 25 graden. De wind eerst zuidoostelijk, zwak, af en toe matig, en draait later in de middag naar het west tot noordwesten. Er stroomt dan koelere lucht binnen en daalt de temperatuur rond de klok van 20.00 uur naar een 15 graden. Verder komt halverwege de middag meer bewolking voor.

In de nacht verder toenemende bewolking en hieruit kan wat regen vallen. De minimum temperatuur komt op een 11 graden uit.

Donderdag start bewolkt en regenachtig, verder is het een stuk koeler. Met een graadje of 15 is het wel gedaan. In de middag vanuit het westen opklaringen. Wind noordwestelijk, matig. Vanaf vrijdag kruipt de temperatuur weer langzaam maar zeker uit het dal, 17 graden en zien we de zon schijnen. Op zaterdag droog en zonnig, 20 graden. Zondag buien en weer koeler.

Dirk van der Meer