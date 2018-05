Open the Gate open geblazen

De eerste officiële noten van de At the Watergate-week klonken gisteravond in de Noorderkerk. Jeugdorkest On the Move, onderdeel van het Stedelijk Muziekkorps Sneek, en ConneXion uit Duitsland hadden de eer om af te trappen. Zij gaven ’s avonds een gezamenlijk concert voor een bomvolle zaal. Het Nederlands-Duitse optreden maakt deel uit van Open the Gate, het driedaagse pre-festival van At the Watergate.

,,We gaan los”, zei festivaldirecteur Lieuwe Toren in zijn openingsspeech om 19.30 uur, voorafgaand aan het optreden. ,,Na jaren van voorbereiding worden dit de eerste klanken van de At the Watergate-week.” Toren is directeur-bestuurder van Cultuur Kwartier Sneek, dat het festival At the Watergate (ofwel de dertiende editie van het European Youth Music Festival) naar de Waterpoortstad wist te halen.

On the Move, onder leiding van Tseard Verbeek, nam het eerste deel van het concert voor haar rekening. Perfect passend bij een spektakel als At the Watergate klonken er apocalyptische klanken uit Star Wars, waaronder de bombastische openingstune van de filmreeks. De talentvolle groep jonge muzikanten had een gevarieerd repertoire meegenomen naar de Noorderkerk. Zo kwamen onder meer werken uit Disney-films, Harry Potter en klassieke stukken als ‘Morgenstimmung’ van Edvard Grieg voorbij.

Na een half uur nam ConneXion het stokje over. De Duitsers waren maandag een van de eerste buitenlandse muzikanten die verwelkomd werden door de organisatie van At the Watergate. De meer dan dertig jongeren openden hun optreden met een aantal stukken van eigen hand, sommigen speciaal voor At the Watergate gecomponeerd. In het werk van ConneXion worden diverse moeilijke onderwerpen niet geschuwd, zoals de vluchtelingenproblematiek in Europa. Het verbinden van mensen en het bouwen van bruggen is een terugkerend thema bij ConneXion, dat wordt aangevoerd door Ivo Weijmans. Ook kwam diverse bekende nummers voorbij, waaronder 'Feeling Good' van Michael Bublé en 'Paradise' van Coldplay.

Als kers op de taart speelden On the Move en ConneXion ter afsluiting samen twee nummers. Na 'Shape of You' van Ed Sheeran werd de officiële festivaltune van At the Watergate opgevoerd. Beide orkesten hadden de nummers op maandag gerepeteerd.

Open the Gate

Open the Gate gaat vandaag verder. Vanaf 16.30 uur vinden er concerten plaats bij Kunstencentrum Atrium, Poppodium Bolwerk, de bibliotheek en in de Noorderkerkzaal. Er zijn optredens van Funky Stuff, Half Past Six, Floating Monday, Marching Trough Corpses, Rubiks Spheres, Sikkepit, Jammer, Skarne Peoples, de Big Band der Backnanger Jugendmusikschule (Duitsland), Bigband Cue, Ex BTW, Moustapha & Friends, Trumpet Guild, Saxofoonkwartet De SúdWester, Young Jazz Boys, Piano Battle Trio Forte, Tremble, So Be It en Fanfareorkest De Harmonie. Het Accordeon Orkest Sneek treedt op met een pop-upkoor dat door Atrium-zangdocenten Peter Wagenaar, Dennis Dronkers en Jannie Brandsma is samengesteld.

Tevens wordt Blue Planet opgevoerd, waarbij harpisten uit Noord-Nederland een muzikale reis door het heelal gaat maken. CAT’s, Bats&Boomstick is een bijzondere samenwerking van cellodocent Derk Stegeman en Bieke Huls, docent beeldende kunst. Hierbij worden kindertekeningen getoond in combinatie met muziek van een jonge strijkersgroep. De dag wordt bij Poppodium Bolwerk afgesloten met een jamsessie met de jeugdbigband uit Backnang en talentvolle muzikanten van de band Soundboxx uit Sneek.

Morgen zijn er vanaf 16.30 uur optredens. Dan staan Gemengde Gevoelens, The Changes, MyMen, Janitor, de Bokito Brass Band en Atrium Sax op het programma. Een grote groep klarinettisten uit Noord-Nederland en Duitsland is de gehele woensdag aan het repeteren in het kunstencentrum voor een concert in de hal van de bibliotheek in Sneek (aanvang 16.30 uur). Het mega-ensemble treedt op onder de naam Klarinet XXL en is een initiatief van Atrium-docent Luc Feikens.

In Kunstencentrum Atrium is er een uitvoering van Dancing Piano’s. Ruim dertig pianoleerlingen van Yvonne Boekema spelen in duo’s op een viertal piano’s het stuk ‘De Estafette’. Dansleerlingen van Niels van der Wal treden daarbij op, terwijl drumleerlingen van Richard Veltman de maat aangeven.

Het Sneker Kamer Orkest onder leiding van Derk Stegeman sluit woensdag om 19.45 uur Open the Gate af.