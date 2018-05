Dennis Haanstra winnaar Wielerronde Sneek

Dennis Haanstra heeft op Bevrijdingsdag de door Wielervereniging Snits georganiseerde Wielerronde van Sneek op zijn naam geschreven. In de eindsprint was hij de snelste van de kopgroep van zes. Jack Kuper en Lambertus Koopmans mochten mee het podium op.

Vrijwel meteen na de start probeerde Jildert Boersma uit het peloton te ontsnappen. Dit lukte hem ook, maar hij kreeg niet meer voorsprong dan een seconde of tien. Janco Lukkes ging in de tegenaanval. Lukkes wist Boersma echter nooit te bereiken en zo werd hij al snel weer ingerekend door het peloton. Na elf rondes was het ook gedaan met de dappere vluchtpoging van Boersma. In ronde 16 ontstond er onder aanvoering van Arjen Bos een breuk in het peloton en zes renners wisten weg te komen. De namen, naast Bos: Dennis Haanstra, Lambertus Koopmans, Jack Kuper, Rein Schiphof en Guillaume Visser.

Al snel was wel duidelijk dat dit een zeer serieuze kopgroep was. De voorsprong liep dan ook op van zo’n vijf seconden in het begin tot 35 seconden op het hoogtepunt. Het ging zelfs zo snel dat er, met als extra stimulans het vele en enthousiaste publiek, snelheden tot wel vijftig kilometer per uur werden genoteerd. Arjan Kramer en Jildert Boersma probeerden in ronde 33 nog uit het peloton te ontsnappen, maar dit lukte hen niet.



In het zicht van de haven leek de samenwerking in de kopgroep wat verdwenen, reden voor Bos om het nog eens te proberen met een uitval. Dit zonder succes. De voorsprong van de koplopers liep redelijk hard terug, namelijk van een dikke halve minuut naar slechts tien á vijftien seconden. Bij het ingaan van de laatste ronde was de marge echter nog steeds een dikke tien seconden, waardoor de zes voorop mochten gaan strijden voor de

zege.

Het was Dennis Haanstra van WV Snits die iedereen erop legde in de sprint, al kwam Kuper nog gevaarlijk dicht in de buurt. Speciale vermeldingen zijn nog te vergeven aan Koopmans (winnaar leidersprijs) en Visser (beste B-renner, zeer knappe prestatie om tussen al die ervaren A-renners gewoon vijfde te worden.

(met dank aan Mark de Boer van de Wv. Snits)



Uitslag:

Dennis Haanstra, Heeg

Jack Kuper, Dokkum

Lambertus Koopmans, Bolsward

Rein Schiphof, St.-Annaparochie

Guillaume Visser, Heerenveen

Arjen Bos, Bolsward

Jildert Boersma, Scharnegoutum

Arjan Kramer, Sneek

Dennie van der Kooi, Franeker

Paul Bijlsma, Franeker