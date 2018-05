Comeback ONS niet genoeg

ONS Sneek kwam gistermiddag na een 0-2 ruststand tegen DVS'33 knap terug. Het was niet genoeg voor een punt tegen de hoog geklasseerde ploeg uit Ermelo die er met een 2-3 overwinning vandoor ging.

ONS kwam al na vijf minuten op achterstand toen de bal op de stip ging na een overtreding van Rein Weremeus Buning die Daniël van Warven onderuit tikte. Maurice de Ruiter pakte het cadeautje uit: 0-1. Keeper Barry Ditewig voorkwam vervolgens dat ONS op grotere achterstand kwam. Aan de andere kant had Genridge Prijor meer kunnen doen met een uitval. Na iets meer dan een half uur werd het toch 0-2. Daniël van Warven kon te gemakkelijk door de defensie van ONS lopen.

Nadat DVS via De Ruiter op de paal schoot kantelde het duel plotseling. Ale de Boer scoorde in de 52ste minuut de aansluitingstreffer en acht minuten later krulde Samir Merraki uit een vrije trap fraai raak: 2-2.

Het op de derde plaats staande DVS herstelde zich evenwel snel en pakte in de 69ste minuut opnieuw de voorsprong toen Benjamin Roemeon van dichtbij simpel kon scoren. Daar bleef het bij, zodat het net boven de streep staande ONS nog steeds niet definitief in veiligheid is.