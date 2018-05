Fotowedstrijd 11 Fonteinen

Op 18 mei worden de 11 Fonteinen in de 11 Friese steden feestelijk geopend. In de loop van de komende jaren zullen miljoenen foto’s van de fonteinen gemaakt worden. De primeur is echter voor deelnemers van de 11 Fonteinen Fotowedstrijd. De wedstrijd is een initiatief van Kunst aan de Ee en Fotofabryk Leeuwarden.

Iedere (amateur)fotograaf kan meedoen. De foto’s kunnen worden gemaakt van 18 mei tot 18 juni. Daarna bepaalt een vakjury de inzendingen, nomineert de tien beste foto’s (één per fontein) en kiest de winnaars van de vakprijzen.

De tien genomineerde foto’s worden geëxposeerd tijdens Kunst aan de Ee 2018 in Woudsend. De bezoekers beoordelen de foto’s en bepalen wie de publieksprijs in de wacht sleept.

Iris ten Cate, initiatiefneemster Kunst aan de Ee: ,,Dit jaar organiseren we in Woudsend voor de derde Kunst aan de Ee. Meer dan 60 moderne kunstenaars komen naar Woudsend. De fotowedstrijd is een bijzondere extra activiteit waarmee we een bijdrage leveren aan de dynamiek rond Culturele Hoofdstad”.

E lske Riemersma, directeur Fotofabryk Leeuwarden: ,,Deze fotowedstrijd biedt onze (ex)cursisten de mogelijkheid om als eersten een nieuw icoon van Friesland te fotograferen. Ik kijk uit naar de vele creatieve hoogstandjes”.

Geinteresseerde fotografen kunnen contact opnemen met Iris ten Cate (KunstAanDeEe@IrisAndersMooi.nl) voor briefing, spelregels en aanmelding.

De prijswinnaars worden op 5 juli bekendgemaakt op Kunst aan de Ee in Woudsend.