Antonius zoekt gerichter naar prostaatkanker

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek heeft een nieuwe vorm van prostaatkankeronderzoek geïntroduceerd. Door MRI-scans van de prostaat te combineren met echobeelden neemt de betrouwbaarheid van de diagnostiek toe. 'Dit is een aanwinst voor patiënten in deze regio én daarbuiten', verzekert dr. Hildo Ananias, uroloog in het Antonius Ziekenhuis.

Patiënten met een verhoogde bloedwaarde van de prostaat (PSA) worden vaak doorverwezen naar het ziekenhuis. Om prostaatkanker te kunnen vaststellen, neemt de uroloog stukjes prostaatweefsel (biopt) uit, die in het laboratorium worden onderzocht. Er is nu een techniek waardoor beter kan worden bepaald waar in de prostaat het biopt precies moet worden genomen. Dit vergroot de kans dat het aangedane weefsel daadwerkelijk wordt gevonden.

De techniek die het Antonius Ziekenhuis sinds medio april gebruikt wordt ‘fusiebiopt’ genoemd. Voorafgaand aan de biopsie wordt de patiënt uitgenodigd voor MRI-onderzoek van de prostaat. Aan de hand van deze scan bepalen de radioloog en de uroloog samen de exacte locatie van de eventuele prostaattumor. Door de MRI-beelden in het echosysteem te laden, ziet de uroloog tijdens de biopsie precies welk weefsel hij moet aanprikken. 'De combinatie van MRI en echo vormt een soort TomTom die mij de weg wijst', verduidelijkt Ananias.

Dankzij de fusiebiopten kan de uroloog dus veel gerichter weefsel uitnemen. ,,Deze techniek verhoogt de kwaliteit van de diagnostiek”', benadrukt Ananias. ,,Daardoor is een herhaalbiopsie minder vaak nodig.”

Verder hoeven Friese patiënten niet meer af te reizen naar Nijmegen, waar deze techniek al iets langer wordt gebruikt. ,,Dat scheelt hen veel reistijd.” Bovendien is de techniek die in Sneek wordt gebruikt zeer patiëntvriendelijk. ,,Een fusiebiopt in het Antonius Ziekenhuis duurt slechts tien minuten en wordt doorgaans niet als pijnlijk of belastend ervaren. Dat zijn mooie resultaten.”

Ananias omschrijft de fusiebiopten als een 'mooie toegevoegde waarde' aan de kwaliteit van de urologische zorg. ,,Daar ben ik trots op.” Verder komt deze aanwinst de regionale samenwerking ten goede. ,,Elk ziekenhuis in Friesland ontwikkelt zijn eigen aandachtsgebieden. Dat is goed nieuws voor patiënten in Friesland, want na verwijzing binnen deze regio zijn zij verzekerd van de beste zorg.”

Het Antonius Ziekenhuis in Sneek en Emmeloord vormt samen met Thuiszorg Zuidwest Friesland de Antonius Zorggroep. Klantgerichtheid en kwaliteit staan voor de Antonius Zorggroep voorop. Het Antonius Ziekenhuis heeft een breed zorgaanbod, met een focus het toenemende aantal patiënten met meerdere aandoeningen en acute zorg. Thuiszorg Zuidwest Friesland is als regioaanbieder de belangrijkste thuiszorgaanbieder in de regio, met alle vormen van zorg thuis. De Antonius Zorggroep werkt samen met andere partners in een zorgnetwerk, steeds met het doel om de cliënt en diens omgeving (familie/mantelzorgers) de best mogelijke zorg te bieden.

(Fotobijschrift:) Dr. Hildo Ananias, uroloog in het Antonius Ziekenhuis: 'Het gebruik van fusiebiopten komt de kwaliteit van de diagnostiek ten goede.